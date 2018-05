Horóscopo de hoy sábado 12 de mayo

Tegucigalpa, Honduras

Mira qué te deparan los astros para este sábado, puede que te sorprendas

Aries: Si estos días te quedaste con alguna energía reprimida esta se puede manifestar en forma de irritación e intranquilidad, son energías de las que aún no eres consciente pero están en ti.

Tauro: La consigna que tendrás hoy será la de trabajar en equipo, tendrás que buscar la gente adecuada y los grupos con quienes concretar tus proyectos.

Géminis: Revisa si estás asumiendo tu lado muy dictatorial, estás siendo muy crítico con quienes te rodea y esto te puede acarrear conflictos tanto en los asuntos laborales como personales.

Cáncer: Lo que está sucediendo a tu alrededor te está haciendo asumir un rol muy agresivo, sientes que puedes efectuar un cambio. Debes proponérselos.

Leo: Hoy es muy importante que revises todo lo que firmas y lo que prometes, pero no olvides que lo más importante es lo que te prometes a ti misma y así lograr tu equilibrio interno.

Virgo: En este día te favorece no gastar todo tu tiempo en lo externo o en criticar a los demás. Adentro tuyo hay muchas riquezas para que le dediques más de tu tiempo.

Libra: Las dudas que hoy te invaden con tu pareja son porque aún no has definido tus sentimientos. No tienes en claro lo que sientes, por eso es mejo conversarlo.

Escorpio: Hoy recibirás sorpresas y contrastes, seguramente tendrás que cambiar el rumbo de tus decisiones. Es mejor buscar otra forma de conseguir los recursos.

Sagitario: Es mejor que hoy te tomes el día para ti y revises lo que estás haciendo pues ahora vienen obstáculos e inconvenientes a tus proyectos.

Capricornio: Hoy tienes la predisposición a entrar en conflicto, discutir y argumentar con todos aquellos que ves muy seguido. Actuarás como si ellos te molestaran y buscarás confrontarlos sin sentido.

Acuario: En estos días serás más emprendedoro en tus negocios y asuntos profesionales de lo que sueles ser, ya que este es el medio para adquirir las cosas materiales que te son tan necesarias.

Piscis: Tu impulsividad y tus ganas de aventuras hoy te hacen mostrarte de forma muy frontal, de tal forma que los demás quedan impresionados al verte.