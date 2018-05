Shakira retoma su gira El Dorado World Tour tras hemorragia en cuerdas vocales

Ciuda de México, México

Al ritmo de "Me Enamoré" y "La Bicicleta", la cantante colombiana Shakira iniciará en México la parte latinoamericana de su gira mundial "El Dorado", que la llevará también a ciudades de Brasil, Argentina, Chile, Ecuador y Colombia.



El puntapié de este tramo regional será el 11 de octubre en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, y marcará el regreso de la ganadora de 14 Premios Grammy a América Latina después de siete años, tras vencer una hemorragia en sus cuerdas vocales que en 2017 le hizo posponer la gira varios meses.



"América Latina tiene un lugar muy especial en mi corazón y tengo muchas ganas de volver al escenario para cantar, junto a todos ustedes, sus canciones favoritas y las mías", expresó Shakira, de 41 años, en un comunicado emitido por la promotora mexicana OCESA, socia de la estadounidense Live Nation que produce la gira.



"Latinoamérica le brindó a este álbum y al tour su nombre y me emociona poder llevar El Dorado World Tour a mi continente", agregó la estrella, intérprete de éxitos como "Déjà vu", "Chantaje" y "Me Enamoré".



El Dorado World Tour visitará las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey, además de otras en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y República Dominicana, para cerrar en la capital colombiana el 3 de noviembre.



El espectáculo tendrá paradas en Europa y Estados Unidos, incluidos conciertos en Miami, Los Ángeles, Nueva York, Dallas y Las Vegas.



Shakira volverá a los escenarios cobijada por el éxito obtenido con "El Dorado", su undécimo trabajo en estudio que le acreditó este año un Grammy como Mejor Álbum de Pop Latino, y al que se suma un Latin Grammy en 2017 como Mejor Álbum Vocal del Pop Contemporáneo.



La cantante de "Whenever, wherever" y "Waka waka" forma parte de los famosos señalados en la investigación periodística de los "Papeles del Paraíso", que denuncia prácticas de optimización fiscal a escala mundial.



Pareja del jugador del FC Barcelona Gerard Piqué desde 2011, con el que tiene dos hijos, Shakira pagó más de 20 millones de euros al fisco en España, que le reprocha no haber tributado como residente en el país entre 2011 y 2014, según medios españoles.