This is america el video del que todos estan hablando

Tegucigalpa, Honduras

Childish Gambino es el alias musical de Donald Glover, quien es protagonista de la serie Atlanta, de la que también es ocasional director, además ha sido guionista de 30 Rock, ha aparecido como actor en películas como Spiderman: Homecoming y, bajo el nombre de Gambino, ha publicado tres discos de hip-hop.



En 2017, la revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del año. A raíz del impacto de su último trabajo, This is America, es posible que vuelva a la de 2018.



La pieza, dirigida por Niro Murai –especialista en videoclips para mirar embobado durante horas– suma más de 30 millones de visionados en tres días. La cantante Erykah Badu lo ha tildado de "genio". Bernice King, hija de Martin Luther King, ha dicho "sin palabras". Trent Reznor, de Nine Inch Nails, ha afirmado: "No recuerdo la última vez que vi un videoclip hasta el final y mucho menos cinco veces seguidas. Un trabajo increíble". Kanye West, convertido ya en un chiste incómodo tras tildar de "elección" la esclavitud, se ha limitado a retuitear el vídeo, en lo que entendemos como una señal de apoyo. No ha dicho nada. Casi mejor.

El músico baila en primer plano y hace un gesto extraño con su ojo derecho, en referencia a Tío Ruckus. Este personaje de ficción, el antagonista del cómic The Boondocks, es un hombre negro que se cree blanco y que muestra tendencias racistas.