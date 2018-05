Cantante Chris Brown enfrenta demanda por agresión sexual

Los Ángeles, Estados Unidos

El cantante Chris Brown fue demandado este miércoles en Los Ángeles por una mujer que asegura fue violada en la casa de la estrella de hip-hop.



En la demanda, a la que tuvo acceso la AFP, la mujer asegura fue agredida por el también rapero y amigo de Brown, Lowell Grissom (Young Lo), que la violó en dos oportunidades, y por una mujer con la menstruación que la forzó a practicarle sexo oral.



"Este es uno de los casos de violencia sexual más horribles que haya visto", dijo la abogada Gloria Allred, reconocida por defender desde hace décadas a víctimas en asuntos de este tipo. "Mi clienta está severamente traumatizada por lo que fue forzada a sufrir".



La demanda, introducida en la justicia civil, alega que hubo agresión sexual, violación de derechos civiles e inflicción intencional de angustia emocional, y exige un pago no especificado por daños compensatorios y punitivos.



La mujer, cuya identidad fue protegida y fue identificada como Jane Doe, fue con una amiga a un concierto de Brown el 23 de febrero de 2017 en un club en West Hollywood, vecina de Los Ángeles.



Y conocieron a los demandados luego en un estudio de grabación, donde les privaron de su celular.



Doe quería irse pero Grissom se negó a devolverle el teléfono para convencerla para ir la casa del cantante, donde la fiesta continuaría.



En la residencia, precisó la demanda, el ganador del Grammy repartió cocaína, éxtasis y marihuana a los invitados, además de alcohol. A ella le dio una píldora con un polvo blanco que le garantizaba "un buen rato", pero la mujer aseguró no la tomó porque sospechaba que era precisamente para hacerla más vulnerable sexualmente.



La víctima dijo también que vio varias armas en la casa y que el cantante de 29 años llevaba una pistola en la cintura.



Ambiente "hipersexual"

En un momento de la noche, Doe terminó en una habitación, donde Brown ordenó a Grissom bloquear la puerta con un sofá.



Puso en un televisor pornografía a alto volumen en un ambiente "hipersexual" en el que otras mujeres estaban teniendo sexo con ambos.



"La demandante se rehusó a desvestirse y siempre dejó claro que no quería tener ningún encuentro sexual con nadie", indicó la demanda.



La demandada, llamada Doe X y que la víctima cree es amiga de los cantantes, la forzó a hacerle sexo oral a Grissom agarrándola con fuerza por el cuello. Luego la lanzó a la cama, se sentó en su rostro y la forzó igualmente a practicarle sexo oral mientras el rapero la manoseaba.



En un momento la dejaron salir de la habitación para que tomara una ducha.



"La demandante se vio en el espejo y estaba horrorizada porque estaba cubierta en sangre de Doe X que tenía la menstruación", precisó el documento.



Grissom la violó dos veces: la primera en esa habitación donde fue a tomar un baño; y luego en el cuarto de la lavandería, mientras esperaba el taxi que llamó cuando finalmente recibió su teléfono de vuelta.



"Demandó porque no quiere justicia para ella sino quiere advertir a todas las jóvenes sobre el peligro que implica dejar que tomen su teléfono e ir a casa de Chris Brown", señaló Allred.



El cantante ha tenido varios encontronazos con la ley. Fue condenado en 2009 por agredir a Rihanna, entonces su novia, que ese año no pudo ir al Grammy. En 2016, fue arrestado e imputado por una agresión con arma letal.



En esta demanda se indica que en un momento de la noche la policía llamó a la puerta de Brown --por pedido de la madre de la víctima que localizó la señal del celular en esa dirección-- pero el cantante les impidió el acceso y terminaron yéndose.



También que al salir de la casa, la muchacha reportó la violación a la policía, que dijo que "ninguna investigación está abierta".



El agente del cantante no respondió a los llamados de la AFP.