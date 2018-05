VIDEO: Katy Perry se disculpa con Taylor Swift

Los Ángeles, Estados Unidos

¡La pelea entre Katy Perry y Taylor Swift terminó al fin! Luego de cuatro años enemistadas por cuestiones con sus bailarines, las guapas mujeres han hecho las paces.



Al parecer, Katy decidió dar el primer paso y enviarle un regalo a la cantante de música country.



En un video publicado en los Insta Stories de Taylor se ve un arreglo de flores y una carta escrita a mano por la misma intérprete de "Roar".



En las imágenes audiovisuales difundidas por la guapa rubia se escucha: "Acabo de llegar a mi camerino y acabo de recibir esta rama de olivo, no saben cuánto significa esto para mí".



Dentro del ramo se alcanza a ver una hoja de papel con un mensaje que dice: "Hey, vieja amiga, he estado reflexionando mucho sobre nuestros malos entendidos y sentimientos encontrados".



La pelea entre las guapas mujeres comenzó en 2014 cuando Katy intentó llevarse a unos bailarines de Taylor cuando iniciaba una gira.

Taylor Swift post this on her instagram story and seem’s like Katy send her a letter ?



“Hey old friend - I’ve been doing some thinking on past miscommunications and feelings between us and wanted to clear the air...” pic.twitter.com/jSQd7tnbj4