El #MeToo aterriza en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La cineasta documentalista Laura Bermúdez denunció de manera pública a través de su Facebook, que fue víctima de acoso durante su adolescencia por parte de un maestro.



La laureda documentalista admitió a través de su Facebook, que tomó la fuerza para hacer la denuncia, inspirada en el movimiento global #Metoo el cual se ha convertido en una plataforma en la que mujeres de todo el planeta, cuentan sus experiencias sobre abuso y acoso sexual.



Bermúdez comienza relatando que entre el año 1998 y 2004 visitaba escuelas artísticas como parte de una formación complementaria a la escuela, época entre las que la cineasta tenía entre 11 y 17 años de edad .

“En una de esas escuelas privadas. Yo tenía clases con un profesor de sexo masculino y el tenía aproximadamente 35 años de edad. Este tipo al inició se presentó como el profesor “ amigo”, yo era su “alumna favorita”, le hablaba maravillas de mi a mi madre. El me conoció a los 11 años, pero por la época donde yo cumplí los 14 años las cosas comenzaron a cambiar... Y aquí es donde todo se vuelve oscuro.” detalla la cineasta.



A su vez agrega “cada jueves que yo iba a su clase, me leía un poema erótico (escrito por él para mi), me decía que me “amaba”, que yo era su “ musa”, se sentaba demasiado cerca de mi. Tan cerca que podía sentir su respiración en mi cuello. Esas clases de “arte” que antes eran mi momento favorito de la semana se convirtieron en una tortura”.





La cineasta explicó a través de su publicación que por los momentos se reserva el nombre del acosador y la institución en la cual ocurrieron los acontecimientos ya que en este momento se asesora para realizar una denuncia formal.



Laura dijo que para enfrentarse a la situación desarrolló todo un mecanismo de defensa para evitar encuentros con el docente que incluyeron desde ignorarlo hasta solicitar a su mejor amiga que le acompañará a las clases y de esta manera evitar encuentros en solitario.



La publicación llamó la atención de la comunidad de cineastas quienes condenaron los hechos y publicaron mensajes de apoyo para Laura. Cineastas como Samantha Hernández también aprovecharon la publicación para denunciar haber sido víctima del acoso y abuso.



El #MeToo arrancó en Estados Unidos, tras el abusos sexuales cometidos por Harvey Weinstein a muchas actrices. Un escándalo que estremeció a la industria de Hollywood. En Latinoamérica el movimiento llegó a México con la denuncia de la actriz Karla Sousa quien afirmó haber sido ultrajada por parte de un productor de cine.