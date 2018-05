Dúo mexicano Jesse & Joy se centran en el aquí y el ahora

Agencia AP

Ciudad de México

Joy Huerta parece estar disfrutando más que nunca de su carrera con Jesse & Joy, el exitoso dúo de música pop que integra con su hermano. Le aconseja a sus seguidores tratar de hacer lo mismo que a ella le ha funcionado: vivir a plenitud el presente.



“En alguna etapa de mi vida todo lo veía como para mañana y mis planes de aquí a un mes y de pronto pasaron un par de años y sentí que no había vivido nada de eso. Ahora cada cosa que estamos haciendo la disfrutamos”, dijo Joy en una entrevista reciente con The Associated Press en la Ciudad de México, junto a Jesse. “Creo que no hay nada como vivir y disfrutar el instante”.



El dúo galardonado con seis Latin Grammy y un Grammy se prepara para dar un concierto el 12 de mayo en la Arena Ciudad de México, un foro con capacidad para 22.000 personas donde debutará como acto principal con un espectáculo en el que recorrerá sus grandes éxitos.



La presentación cerrará con broche de oro el ciclo de “Un besito más”, el álbum que los ha llevado de gira por Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Joy advirtió que se trata de un espectáculo distinto y único que no planean replicar.



“No queremos llevar este (concierto) a distintas partes del mundo. Se hace aquí y se termina aquí”, dijo la intérprete de éxitos como “¡Corre!”, “Ecos de amor” y “La de la mala suerte”. “La Ciudad de México nos vio nacer y crecer y la gente también, los fans de aquí de México fueron los primeros en sumarse a la familia de Jesse & Joy, entonces fue simbólico el hacerlo aquí”.



En abril el par se presentó con Marco Antonio Solís en Houston y Austin, Texas. Solís ya los había invitado en 2016 a un concierto en el Staples Center de Los Angeles para el cual se agotaron los boletos en minutos. Todo esto surgió a raíz de la participación de Jesse & Joy en el álbum tributo a El Buki “Todos somos más”, lanzado este año, en el que también cantan artistas como Luciano Pereyra, Juanes, Mon Laferte y Los Enanitos Verdes, y del cual se van estrenando temas semanalmente.



“Escogimos una canción preciosa que se llama ‘Recuerdos, tristeza y soledad’”, dijo Joy, quien la interpreta a dúo con Solís bajo la producción de Meme de Café Tacva y Yamil Rezc. La colaboración aún está por ver la luz.



“Es una especie de cruce generacional”, apuntó Jesse. “La verdad es muy especial porque se siente la energía muy diversa y a la vez muy familiar y muy homogénea dentro de la diferencia de los géneros”.

El año pasado el dúo sorprendió con otra colaboración en la que mezclaron su pop con otro género musical: “3 A.M.” junto al dúo de reggaetón cubano Gente de Zona.



“Todas han tenido su fin, su lado especial y a su vez nuestra química con quien estamos colaborando”, dijo Jesse. “Nunca ha habido una excepción, nunca hemos hecho algo solo por hacerlo o por seguir alguna tendencia”. En el caso de “Un besito más” también contaron con la participación de Juan Luis Guerra, Tommy Torres y Alejandro Sanz.



“Este experimento que hicimos con ‘Un besito más’ solo nos reafirmó que cuando hay una buena canción y hay un mensaje de buena vibra no importa el género, no importan las tendencias, al final la gente conecta con emociones y con sentimientos honestos”, dijo Jesse.



“Es divertido de esa manera para Jesse y para mí. ... Cuando hicimos ‘Un besito más’ no fue planeado el que sonara de manera tan diversa”, agregó Joy.



Al final el experimento rindió buenos resultados: “Un besito más” obtuvo el Latin Grammy al mejor álbum de pop vocal contemporáneo y posteriormente el Grammy al mejor álbum de pop latino.