Mel Gibson prepara película sobre la II Guerra Mundial

Estados Unidos

Mel Gibson prepara su siguiente película, luego del éxito obtenido con 'Hacksaw Ridge' -Hasta el último hombre-, en la que seguirá con la temática de la II Guerra Mundial. La cinta se titulará 'Destroyer', informó The Hollywood Reporter.



El nuevo trabajo de Gibson está basado en el libro de John Wukovits "Hell From the Heavens: The Epic Story of the USS Laffey and World War II's Greatest Kamikaze Attack", reseñó la Agencia EFE. El libro fue escrito partiendo de entrevistas personales a sobrevivientes de un enfrentamiento en una isla japonesa. Por otra parte, el guion fue escrito por Rosalind Ross.



La historia gira en torno a la batalla de Okinawa, en abril de 1945, cuando el navío estadounidense al que hace mención el libro resistió varios ataques kamikazes y se ganó la fama de ser inhundible.



La última película dirigida por el actor también desarrollaba su historia durante esa lucha, centrándose en la figura de Desmond Doss, papel interpretado por Andrew Garfield, condecorado con la Medalla de Honor, el máximo reconocimiento en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a pesar de su rechazo a portar armas mientras combatió en la II Guerra Mundial.



Mel Gibson ganó el Óscar en 1996 a Mejor Dirección y Mejor película, por el film 'Braveheart', que fue protagonizado y dirigido por él.