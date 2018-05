Kanye West revela su adicción a los opiodes tras una liposucción

Estados Unidos

El reconocido rapero Kanye West de 40 años de edad, dijo este martes en una entrevista concedida al portal TMZ que hace un par de años se sometió a una liposucción y que "dos días antes de estar en el hospital, tomaba opioides".



El marido de Kim Kardashian explicó que se hizo adicto a los opiáceos -medicamentos que imitan la actividad de las endorfinas- que los médicos le habían prescrito después de haber tenido su liposucción. West, dijo que comenzó a tomar más píldoras durante una gira que tuvo que interrumpir en noviembre de 2016 tras un colapso.



"Era adicto a los opioides. Me hice una cirugía plástica porque estaba tratando de quedar bien con todos. Me hice una liposucción porque no quería que me llamaran gordo como llamaron a Rob Kardashian", confesó el esposo y padre de los hijos de la famosa empresaria.



Y aunque no olvidaba las trágicas circunstancias de la muerte de su madre, Kanye mencionó que no quería parecer “gordo”. El artista también añadió que la preocupación se remontaba a la forma en que siente que los medios de comunicación trataron a su cuñado Rob, a quien según el rapero, le hacían bullying por estar pasado de peso.