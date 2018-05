¿El hijo de Victoria Beckham sigue los pasos de Justin Bieber?

Los Ángeles, Estados Unidos

A la famosa diseñadora británica Victoria Beckham le encanta poder compartir con sus fanáticos la hermosa voz de su hijo Cruz Beckham.



Al parecer el pequeño heredó el talento de su madre, pues canta divinamente. La ex Spice Girl compartió en su cuenta de Instagram un vídeo donde el pequeño de 13 años de edad aparece cantando.



El vídeo es un éxito en las redes sociales de la británica pues ya cuenta con más de un millón de reproducciones y miles de comentarios en donde aseguran que "suena igual a Justin Bieber".



La primera canción que el menor presentó a al mundo fue "If everyday was Christmas" (Si todos los días fueran Navidad) en 2016 la cual lo catapultó a la fama.