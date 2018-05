Atala Sarmiento, expresentadora de TV Azteca, podría ingresar a Televisa como conductora de "La Voz México"

Ciudad de México, México

Todo parece indicar que Atala Sarmiento sí será parte de la cadena mexicana Televisa, pues al aparecer podría ser la presentadora de la nueva temporada de "La Voz México".

El productor Miguel Ángel Fox es el encargado del reality "La Voz... México" para Televisa y en una entrevista para "Fórmula Espectacular" habló sobre el posible ingreso de la expresentadora de TV Azteca.

"Va a haber un gran cambio en esta Voz. Tanto de mecánicas, como muchas cosas, pero todavía no lo puedo decir. No es un sí, pero tampoco es un no. Pero sí me la propusieron, no he hablado con ella todavía", declaró Fox.



Miguel además dijo que por los momentos no puede dar muchos detalles, pero todo indica que Atala sí formará parte del proyecto que en esta ocasión no solo será para niños, sino también para adultos.



Ahora, la pregunta que muchos se hacen es ¿y Galilea Montijo?, pues ella ha sido la presentadora de este reality, ¿será suplantada por la expresentadora de TV Azteca? Hasta el momento la moneda está en el aire.