La sexta temporada de "El Señor de los Cielos" tendrá nuevo elenco

Estados Unidos

Muchas han sido las mujeres que han dejado huella en la vida de Aurelio Casillas a lo largo de los cinco años de existencia de "El Señor de los Cielos", y al parecer la lista no deja de crecer.



Con el estreno el próximo martes 8 de mayo de la sexta temporada de la narcoserie, llegarán nuevas figuras femeninas de peso a la trama que encabeza desde 2012 el actor Rafael Amaya. Una de ellas, es la reconocida actriz y cantante mexicana Ninel Conde, quien debutará en las pantallas de Telemundo con esta exitosa producción, pero ella no será la única.



A esta nueva producción se suma la veterena actriz y cantante María Conchita Alonso, permitiendo que "El Señor de los Cielos" también marque su debut en las pantallas de Telemundo.



Por su parte, la juventud de las actrices Juana Arias, Isabella Castillo, Thali García y Dayana Garroz tiene una importante trayectoria artística a sus espaldas, lo que ha ocasionado que se les tome en cuenta para esta sexta temporada de "El Señor de los Cielos".



No cabe duda que la tan esperada superserie estará llena de infinitas sorpresas, en donde las guapas estrellas se harán acompañar de reconocidos artistas como Guy Ecker, Francisco Gattorno, Alberto Guerra y Carlos Bardem, además del elenco base de la serie como Carmen Aub, Iván Arana, Alejandro López, Jesús Moré y Miguel Varoni, entre otros.



Así que usted ya lo sabe, no se pierda el estreno de la sexta temporada de "El Señor de los Cielos", el próximo martes 8 de mayo; y que promete seguir cautivando a todos sus fieles seguidores. ¡La acción está asegurada!