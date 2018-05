Luis Miguel ansiaba realizar un dueto con Michael Jackson  

Estados Unidos

El artista mexicano Luis Miguel sigue desnudando grandes secretos de su vida personal y profesional durante la transmisión de su serie biográfica. En esta ocasión confesó que en la década de los ochenta estuvo a punto de realizar un dueto con el ahora fallecido Michael Jackson.



En el segundo capítulo de “Luis Miguel, la serie” se dio a conocer que el cantante de 48 años de edad, le puso como condición a su padre, Luisito Rey, grabar un dueto con el llamado “Rey del Pop” para comprometerse a filmar una tercera cinta.



Según la historia, el intérprete de "Cuando calienta el sol", quería grabar una canción con Michael en 1987, momento en que el famoso era reconocido por temas como “Thriller” y “Bad”, debido a ello, Luis Rey empezó a gestionar este acuerdo, pero no se concretó porque el promotor de Jackson en América Latina era Hugo López, quien en aquella época generaba los celos del padre del “Sol de México”.

Te puede interesar: Aseguran que Luis Miguel consumía cocaína a los 14 años



Cabe resaltar que el vínculo más popular entre estos famosos hasta la fecha es el tema “Será que no me amas”, cover en español de “Blame it on the Boogie”, de los Jackson 5.



Sumando a ello, “El Sol” participó en la grabación del sencillo “Todo para ti”, tema con fines benéficos que produjo Michael Jackson por los Disturbios de Los Ángeles de 1992.