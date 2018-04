Joy Huerta y Jencarlos Canela cautivan con el videoclip de "Por algo será"

Estados Unidos

"Sé que no es casualidad, no, esto es algo ya del destino, muchas vienen y van, pero al final aquí has permanecido. Por algo será, algo nos tendrá el mañana no es casualidad desearnos con estas ganas", esta es tan solo una pequeña probadita de la reciente colaboración de los artistas Joy Huerta y Jencarlos Canela denominada "Por Algo será".



Definitivamente, la letra de esta contagiosa melodía cuenta una notable conexión entre la pareja, con un vídeo que los muestra a ambos como protagonistas. Pese a todo ese romance y buena vibra que transmite el hit, los cantantes aún no han confirmado ni desmentido si existe una relación sentimental entre ellos.



A unos cuantos días de su estreno mundial, "Por algo será" ya tiene más de quince mil visualizaciones en la plataforma de YouTube. Al parecer, este clip era uno de los más esperados por sus fans, pues según diversos comentarios de ellos en redes sociales, es una prueba más de que entre la pareja de famosos podría haber nacido algo muy especial.



Lo que ya es un hecho, es que esta nueva canción ya está cautivando a todos los seguidores de Jencarlos y Joy, debido a que la magia y química desbordante que dejan ver a simple luz sin duda es incomparable.

Y aunque se supone que se trata de una actuación, hay mucha verdad y espontaneidad en cada uno de los momentos que comparten juntos cuando sonríen, bailan y se abrazan frente a la cámara.

Mire aquí el vídeo oficial de "Por algo será":