Vejez y decadencia en “Tigre viejo”, de Josué Álvarez

Josué Álvarez no es un principiante en esto de los concursos.



En 2016 ya habíamos conocido su talento con un cuento que tituló “La triste historia de un desventurado inmortal”, que en esa ocasión fue parte de la selección de siete cuentos que acompañaron a los ganadores del certamen en el cuadernillo que publica EL HERALDO.



Llegó 2017 y volvió a participar, no ganó, pero siempre quedó dentro de la selección con “Instrucciones para un taxidermista”.



Si el primer año no se ganó el beneplácito del jurado con su historia de un hombre que no podía morir, y el segundo año tampoco con la aventura de un taxidermista que tuvo que cumplir el último deseo de una pareja; en 2018 Kalton Bruhl, Néstor Ulloa y Albany Flores decidieron por unanimidad otorgarle el premio único por “Tigre viejo”, un cuento en el que nuevamente recurre a la muerte para narrar la situación de vida de un hombre de 69 años y un tigre que comparten la decadencia y soledad de la vejez.



El jurado reflejó en el acta que determinó declarar ganador a Álvarez “porque considera que el autor ahonda en las grandes contradicciones del espíritu humano con precisión estructural, efectividad narrativa y concreción idiomática”.



El autor señaló que “intencionalmente los dos personajes están solos, porque la vejez es eso, es soledad; tenemos a los ancianos en los asilos, en las casas, en la calle y en todos esos lugares están solos”.



En el cuento, el viejo y el tigre buscan sobrevivir sin que parezca que la vida les da una salida a ambos, hasta que el hombre toma una decisión. Josué Álvarez en 2015 también fue ganador del segundo lugar en el Certamen de Narrativa Breve Julio César Anariba, de Dowal School, con “El club de los cadáveres cultos”.



Libros de Josué Álvarez

En 2017 Josué Álvarez dio a conocer su primer libro de cuentos “Instrucciones para un taxidermista”, obra que reúne 18 cuentos marcados por la vida, la muerte, el tiempo y el conocimiento.



Ese mismo año, el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) presentó el libro “Guillermo, el niño que hablaba con el mar”, con el que Álvarez ganó el VII Premio Nacional de Narrativa Infantil y Juvenil.



En esa oportunidad el jurado resaltó de la obra el valor literario, estructura narrativa bien desarrollada y el uso apropiado del lenguaje. El autor dijo que su libro era un homenaje póstumo al cantautor Guillermo Anderson.



Actualmente, Álvarez prepara su tercer libro, en el que incluirá el cuento “Tigre viejo”.