¿Por qué Chris Hemsworth nunca aprendió a hablar español?

Los Ángeles, Estados Unidos

Chris Hemsworth acudió al programa de Ellen DeGeneres y confesó que él es el único miembro de su familia, conformada por su esposa Elsa Pataky y sus tres hijos India Rose (5) y los gemelos Tristan y Sasha (3), que no habla nada de español.

Aunque el actor australiano y la artista española llevan más de siete años juntos, él aún no se adapta a la lengua materna de Pataky, inclusó narró que cuando su esposa regaña a los niños finge que entendió a la perfección el discurso de la temperamental actriz.

“Mi mujer empieza a regañarles en español y yo me tengo que quedar ahí diciendo cosas como ‘¡Eso es!’. Pero luego me acerco y le susurro al oído: ‘¿Qué significa eso?'”, aseguró.

Además, el actor que encarna a Thor en Avengers: Infinity War‬‬ contó en tono jocoso: “Cuando me doy cuenta de que el español va dirigido a mí es normalmente en situaciones algo controvertidas o agresivas, así que me paro a pensar: ‘¿Pero qué me está diciendo ahora? ¿Cómo respondo a eso?’. Estas cosas solo ocurren cuando nos peleamos, que es casi nunca, la verdad, pero es verdad que cuando se enfada, deja de lado el inglés y regresa a su lengua".

Chris admitió que solo sabe una frase en español y que probablemente será la única que seguirá pronunciando, ya que en su hogar, la mayoría del tiempo, se habla en inglés.