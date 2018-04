Diez baladas que plasmaron una huella imborrable en el rock hondureño

Tegucigalpa, Honduras

Eran completamente sonadas y coreadas a todo pulmón por cientos de personas en casi todo el territorio hondureño, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, logrando cautivar de una manera sorprende a todo aquel que las escuchaba por primera vez.

De igual manera, eran muy solicitadas en las radios del país todos los días (en aquellos tiempos en los que la moda era llamar a las radios y no programarte la música en Spotify).

Por esa razón y sin temor a una equivocación, me atrevo a decir que muchos "sentimientos encontrados" es lo que causan en todos aquellos afortunados que tuvieron la oportunidad de vivir en su momento inolvidables melodías como "Amor historia", "No me lastimes", "Hojas secas", "Quién sos" y "Aún te extraño", entre otras.



Baladas rock hondureñas que sin propónerselo se dieron a la tarea de plasmar una inmensa huella imborrable en el público y de las que ahora solamente quedan incontables recuerdos.

Quizá, solamente con leer los nombres de las canciones a muchos ya se les dibujó una incomparable sonrisa.



Es por eso que hoy le presentamos las diez baladas rock que indudablemnte representa una etapa diferente en la vida de los catrachos y que no pasaron en vano a través del tiempo, ni mucho menos por bandas nacionales como Orin's, Diablos Negros, Misioneros, Kuarzo, Le Fou, Ecos de Dioses, Lágrima Negra y La Pared.



Sin importar el orden, les brindamos el top 10 de las baladas rock hondureñas que hasta la fecha deben continuar siendo escuchadas.





1. "No me lastimes" - Diablos Negros:

Fue escrita por Richard Robles, primer vocalista de la famosa banda Diablos Negros que ha cautivado a los hondureños y más allá de nuestras fronteras patrias.

2. "Niños bajo la lluvia" - Orin's

Una banda de la década de los 90's que se formó en la ciudad de Tegucigalpa y que conmovió el corazón de muchos catrachos con esta melodía.







3. "Hojas secas" - Diablos Negros

Agrupación hondureña de Hard Rock creada en la capital, la canción fue escrita por Marvin Corea. Aunque se cantó también en la etapa de ADN (Antes Diablos Negros) y ahora con Corea como solista. ¡Himno nacional!!!







4. "Amor eterno" - Lágrima Negra

Este hit se convirtió en otro himno en el país y hasta el momento cada vez que se escucha enciende el corazón y el entusiamo de todos los catrachos.







5. "Metamorfosis de un deseo" - Le Fou

La canción es interpretada por el ya fallecido hondureño César Jaar.







6. "Aún te extraño" - Misioneros

Una banda que cultivó no solamente la música original sino que también tuvo su propio club de fans que los seguían a donde se presentaran. La bande de los hermanos Ortega.







7. "Quién sos" - Diablos Negros

Un hit que probablemente trae a la mente de muchos, una interminable lista de recuerdos. Diablos Negros logró convertirse en una de las bandas más reconocidas de Honduras.







8. "Gris" -Kuarzo

Fue uno de los primeros grupos de metal en el país en los años 90. Integrada por Joaquín Medina, Óscar Urbizo, Manuel Torres, Enrique y Frank Molina.







9. "Más vivo" -Ecos de dioses

Es reconocida como una de las bandas icono del rock hondureño. Este tema era la cara del disco del mismo nombre. Una de las bandas más completas del rock nacional por sus letras y su música. ¨¡Exquisita!







10. "Ángel mío" -La Pared

Fundada a mediados de 1996 para hacer el mejor rock pop a pesar de no tener mucha o casi nada de experiencia musical.