La carta de despedida de la "novia secreta" del fallecido dJ sueco Avicii  

Siete dias después de conocer la muertes DJ Avicii, salió al conocimiento público que el famoso músico sueco, tenia una relación secreta con una mujer llamada Tereza Kacerová, quien difundió en su cuenta de Instagram una carta de despedida junto con un vídeo, en dicha carta es evidente el amor y el cariño hacia el fllecido.



"Querido Tim, he pasado los últimos días esperando despertar, esperando que alguien me diga que esto es una mala broma, un horrible error. Creo que finalmente me estoy dando cuenta de que no volveré a verte nunca más", escribió la mujer en redes sociales.



El pasado 20 de abril, en la capital de Omán, Tim Bergling más conocido como Avicii se ha suicidado, un hecho que fue de gran sorpresa para tdos sus seguidores.



En Internet, varios medios especularon que Tereza era la "novia secreta" del interprete de "Wake me up", puesto que el mensaje escrito por la dama, se interpreta así.



"Todas las veces que veía 'QEPD' y 'Avicii' juntos en una oración, o una fecha final de tu vida, me sentía en shock otra vez. Cuando vi que habían cambiado tu biografía en Wikipedia de 'es' a 'era' lloré (...) No tenía ningún sentido".



"Ya no me despierto con tu cabeza en mi pecho y la de Luka ( hijo de Tereza) en mi hombro", son parte de las conmovedoras palabras de la misiva que también afirma que Avicii era un padrastro muy amoroso.



"Solía decirte que Luka nunca recordaría una vida sin ti. Ahora espero que recuerde su vida contigo. Estaré allí para recordárselo. Yo le mostraré", finalizó.