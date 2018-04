La celosa reacción de Aitana, hija de Eugenio Derbez, por regalo a Kailani

Los Ángeles, Estados Unidos

La pequeña Aitana Derbez se viralizó en las redes sociales, luego que su padre Eugenio Derbez publicara un vídeo sobre la celosa reacción que tuvo con el regalo que él le llevaba a su nieta Kailani, bebé de Aislin Derbez.



Según comentó el comediante, compró la muñeca para darsela a la recién nacida y su niña Aitana la vio y no quiso soltarla.



"Le quise regalar su primera muñeca a mi nieta... Pero por descuido, la dejé a la vista de Aitana y pues la encontró primero...", escribió Derbez junto al vídeo.



En las imágenes se muestra al famoso actor tratando de convecer a su hija que deje el juguete porque es para Kailani.



"Es para Kai, se la puedes dar de tu parte", le dijo, pero la hermosa Aitana no habló y solo asentó con la cabeza que no se la daría.

