Periodista hondureño Jaime Portillo lanzará su segundo libro "El fantasma de Leonardo"

Tegucigalpa, Honduras

El joven y talentoso periodista hondureño Jaime Portillo lanzará este sábado su segundo libro, titulado “El fantasma de Leonardo”, en el cual, el autor se interna en el departamento de Olancho destacando a los municipios de Catacamas y Juticalpa.

En esta historia de ficción, Portillo lleva a los lectores a sumergirse en una aventura sobre la tenebrosa existencia de Leonardo, un huérfano que tiene que enfrentarse a los obstáculos que la vida le va presentando.



"Durante su nacimiento muere su madre y a los años su padre lo abandona, luego es arrancado de los brazos de la señora que lo cuida y es incorporado a una familia adinerada, allí tiene que luchar contra su hermanastra Jimena, después es echado de la casa y debe dedicarse a vender flores en un cementerio", detalló en entrevista con diario EL HERALDO, el comunicador de 24 años de edad.



Hablamos entonces de un escrito que dará un gran aporte a la sociedad, pues según Portillo, a través de sus páginas intenta transmitir que las personas aprendan a tratar bien a los demás a pesar de todas las adversidades a las que se puedan enfrentar a diario. "Hoy en día mucha gente se hace acompañar de la negatividad y egoísmo", puntualizó.



De igual manera, "El fantasma de Leonardo" busca dejar una lección de vida para todos los niños que han sido abandonados por sus padres y criados por extraños.





El talentoso hondureño se caracteriza por ese carisma con el que contagia a todas las personas.







Triunfo

Jaime Portillo es licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), también es escritor de la exitosa novela "Doña María", misma que fue publicada en octubre de 2017.



La obra marcó un profundo mensaje de lucha y esperanza, y que gracias a la astucia del escritor catracho, el libro se ha logrado posicionar en muchos centros educativos de Tegucigalpa.



En entrevista con el abnegado profesional de la comunicación, EL HERALDO conoció un poco má sobre la pasión por el arte que inunda al hondureño Jaime Portillo.



¿En qué momento de su vida se dio cuenta que quería ser escritor?

Es un sueño desde mi infancia hecho realidad, desde que estaba en el colegio escribía obras teatrales y las desarrollaba con mis compañeros, por cierto aprovecho para desearles lo mejor.



¿Qué libro le regalaría a un niño para introducirlo en la lectura?

Para introducirlo a la lectura sin ser egocéntrico le regalaría "El fantastama de Leonardo", porque le enseñará a valorar y vencer obstáculos.



¿Qué libro le hubiese gustado haber escrito?

Pues "Blanca Olmedo" es maravilloso, luego "La Tormenta" de Aída Castañeda.



¿Qué significa ser un escritor?

Escritor significa ser una persona entregada por el amor al arte y que lo que haga no lo haga para él, sino para su público, y que aprenda a aceptar críticas sean buenas o malas.



¿Cómo se siente al saber que realizará el lanzamiento de su segundo libro?

Feliz y agradecido con Dios y mi familia, especialmente con mi hermano mayor por todo el apoyo y también con mi editor, el periodista Yonni Rodríguez.



¿Cómo se ve de aquí a cinco años?

En cinco años tendré 29, qué joven jajajaja, pues quizá en muchos proyectos que ayuden a las personas con talento y arte.



¿Qué mensaje le envía a todos esos jóvenes que sueñan con escribir un libro, pero que aún no se atreven a hacerlo?

Mi mensaje para esos chicos es que primero lean y lean, luego que decidan qué van a escribir y que hagamos las cosas por amor y esperar que Dios decida. Escribir no es difícil, lo difícil es no creer en uno mismo.



La obra escrita la podrá adquirir a partir del lunes 30 de abril en la planta baja del edificio D1/4B de la UNAH por tan solo 130 lempiras, de igual manera puede contactarse con el escritor a través de su página en Facebook que aparece como 'Jaime Portillo'.