La cantante Halsey congela óvulos a los 23 años por una endometriosis

Nueva York, Estados Unidos

La estrella pop Halsey, de 23 años, reveló que está congelando sus óvulos debido a que padece endometriosis, y relató cómo sufrió un aborto espontáneo en medio de un concierto cuando ni siquiera sabía que estaba embarazada.



La cantante -más conocida como la voz del hit "Closer" de la banda The Chainsmokers- dijo que los médicos ignoraron repetidamente sus síntomas de endometriosis, que ocurre cuando el endometrio, el tejido que cubre el interior del útero, crece fuera de éste y puede causar lesiones, adherencias y quistes ováricos.



Halsey contó que está congelando sus óvulos pese a ser tan joven debido a inquietudes sobre su futura fertilidad.



"Tener una reserva de óvulos es importante para mí porque soy lo bastante afortunada como para tener eso como opción", dijo en el programa televisivo médico "The Doctors".



"Necesito ser tajante para proteger mi fertilidad y protegerme a mí misma", afirmó.



Halsey contó antes a sus fans sobre su lucha contra la enfermedad, inclusive cuando sufrió un aborto en el medio del escenario.



Contó a los conductores del programa sobre "la sensación de mirar a cientos de adolescentes en la cara mientras estás desangrándote a través de tu ropa y tener que seguir haciendo el show".

"Nunca jamás en mi vida quiero volver a tener que tomar esa opción, de hacer lo que amo, o no poder hacerlo, debido a esta enfermedad", dijo.



Las autoridades sanitarias estadounidenses estiman que una de cada 10 mujeres padecen endometriosis. Pero Halsey dijo que los médicos tienden a minimizar el dolor femenino e inicialmente le dijeron que estaba exagerando sus síntomas o que era demasiado sensible.



La actriz Lena Dunham, de 31 años, creadora y protagonista de la serie "Girls", reveló recientemente que se sometió a una histerectomía porque sufría de endometriosis y tenía dolores insoportables.



"Durante toda mi vida mi madre siempre me dijo 'Las mujeres en nuestra familia tienen períodos realmente dolorosos'. Ella siempre pensó que era algo con lo cual habíamos sido maldecidas y teníamos que aguantar", sostuvo Haley.



La cantante electropop ha tenido una carrera meteórica en los últimos años por el éxito de "Closer", así como por sus propios hits como "Bad at Love" y el himno de la generación millennial "New Americana".