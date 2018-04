La cantante Janelle Monae se define como "pansexual"

Nueva York, Estados Unidos

La cantante estadounidense Janelle Monae se definió a sí misma como pansexual, incrementando notablemente las búsquedas en internet sobre este término el jueves.



Bastante ambigua al hablar de su sexualidad, la cantante y actriz conocida por sus trajes de chaqueta se sinceró en una entrevista publicada la víspera del lanzamiento de su último álbum.



La artista explicó a la revista Rolling Stone que inicialmente pensaba que era bisexual, ya que había tenido relaciones con hombres y mujeres.



"Pero luego leí sobre la pansexualidad y fue como 'Oh, son cosas con las que me identifico también'. Estoy abierta a aprender más sobre quién soy", explicó.



Los términos "pansexual", "definición de pansexual" y "Janelle Monae" encabezaban las búsquedas de Google este jueves en Estados Unidos.



El diccionario Merriam-Webster señaló que 11.000 de sus búsquedas en línea este jueves fueron para "pansexual", término que define como "caracterizado por deseo sexual o atracción que no se limita a gente de un género particular o de una orientación sexual" determinada.

Monae no es la primera cantante de música pop que abandera el término. En una entrevista en 2015, Miley Cyrus se definió como "pansexual", de mente abierta y feminista.



Janelle Monae, de 32 años, alcanzó la fama hace una década por su combinación de música clásica, soul y jazz con rock psicodélico y temas de ciencia ficción. Además trabajó como actriz en la oscarizada "Moonlight" y la premiada "Talentos ocultos", ambas de 2016.



El viernes lanza su primer álbum en cinco años, "Dirty Computer", que empezó siendo producido por la leyenda del pop Prince. El álbum estará acompañado por una película ambientada en un futuro distópico.



La producción, de 44 minutos y titulada "Dirty Computer: An Emotion Picture by Janelle Monae", se emitirá este jueves en MTV y BET, así como a través de sus cadenas asociadas fuera de Estados Unidos.