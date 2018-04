Carlos Lanza presentó un libro que recopila ensayos de Arturo Alvarado

Tegucigalpa, Honduras

"El rigor de la palabra” es el cumplimiento de una promesa. En marzo de 2005 Carlos Lanza le planteó a Arturo Alvarado la idea de publicar en un libro todos sus ensayos, pero Alvarado le pidió tiempo hasta septiembre para ordenar algunos asuntos antes de iniciar la recopilación de su obra.



Pero la muerte no hizo espera, y el crítico y traductor falleció precisamente en septiembre, dejando a Lanza a la deriva con su promesa, que pudo cumplir hasta en 2017, cuando la Editorial Universitaria de la UNAH publicó su libro “El rigor de la palabra”.



La obra que fue presentada en el Paraninfo Ramón Oquelí de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), reúne 17 ensayos, “probablemente algunos textos quedaron por fuera de esta publicación, pero no los pude encontrar, por eso tardé muchos años en publicar el libro porque tenía temor de no incluir algo muy relevante, si se quedó afuera tendrá que ser objeto de una segunda edición”, expresó Lanza, crítico de arte y docente en la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA).

"El rigor de la palabra" está disponible en la Librería Universitaria de la UNAH y la librería Guaymuras. Foto: David Romero / El Heraldo.





El nombre de la obra habla del propio trabajo de Alvarado, a quien el recopilador define como “uno de los ensayistas más rigurosos y más serios, sobre todo en un momento en el que hay carencia de rigurosidad en el trabajo intelectual”.



Sobre el libro, Lanza señaló que es una pedagogía, sobre todo por el método, “pero también una visión muy particular de cómo Arturo Alvarado entendía la literatura”.



En “El rigor de la palabra” detalla que Alvarado venía de una escuela que en el plano investigativo no admitía ningún tipo de subjetividad.



“Se ha dicho que sus textos eran fríos, pero no comparto estas apreciaciones, pues siento que era fiel a un método y a una escuela que no le permitió las libertades de la crítica impresionista, en esto fue claro y no admitió concesiones”.



La obra recopilatoria integra ensayos como: “Visión panorámica del Romanticismo en Honduras”, “La voz colectiva de ‘Los pobres’” y “Por otra lectura de ‘Angelina’”.