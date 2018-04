Vale Rosales presenta su nuevo video al lado de George Marino

Tegucigalpa, Honduras

El cantante capitalino Vale Rosales siguen en ascenso en la música y en esta ocasión presenta su nuevo tema llamado Thinking about you.



En esta ocasión Vale hace una colaboración al lado del ya reconocido dj George Marino quien también hace producción del tema. En la canción también participa la cantante Ale Casanova.



Thinking about you es un tema completamente de pop contemporáneo sumamente contagioso con una letra y ritmo pegadizo que contagian a la primera escucha. El tema forma parte de la propuesta inédita de Rosales la cual ya está preparando y del cual ya se ha podido escuchar la canción I Could Easily Lose My Mind.

Vale conversó con EL HERALDO en donde explicó que trabajar en Thinking about you fue una grata experiencia, y sobre todo de trabajar al lado de Marino a quien calificó de muy profesional en todo lo que hace. Además reveló que la coloboración nació a través de Instagram.



Esta canción ya está disponible para escuchar a través del Spotify y el canal de Youtube del artista, en donde Vale Rosales tiene además de sus temas, clips de su presentaciones. Cabe destacar que además de cantante Vale es un artista de la batería y en donde ha destacado previamente a su faceta como cantante.