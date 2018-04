Reúnen firmas para que Maluma no cante en España

Tegucigalpa, Honduras

El artista colombiano Maluma es uno de los cantantes más famosos del género urbano, pero para su mala suerte no lo quieren en España, sobre todo en la ciudad de Palencia.



Un grupo de españoles ha demostrado su molestia por la letra "machista" de las canciones de Maluma, por lo que están recolectando más de 10 mil firmas para evitar que el concierto se lleve a cabo.



"Hay que impedir que Maluma se convierta en parte de la oferta musical de las fiestas. Sus letras machistas, misóginas y degradantes hacia todos y hacia las mujeres en particular no deberían de formar parte del programa", se lee en la campaña en la página change.org.



No obstante, los organizadores del evento han dicho que no tienen planes de cancelar la presentación del reguetonero.

Maluma tiene planificado presentarse en Palencia, España, el próximo 4 de septiembre durante las fiestas de San Antolín.