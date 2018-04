Sheryl Rubio, la actriz venezolana que sorprende continuamente con sus cambios de looks

Caracas, Venezuela

Ha quedado completamente claro que en la vida de la actriz venezolana Sheryl Rubio hay algo que ha estado cambiando radicalmente... ¡Su aspecto!



La también cantante, modelo, compositora y diseñadora de moda, que tuvo participación en la afamada serie juvenil "Somos tú y yo", ha demostrado con sus publicaciones en Instagram que ya nada queda de la Sheryl Rubio que muchos conocieron en ese entonces.



Y es que el tiempo no pasa en vano, pues este se ha encargado de convertir a Rubio en una chica más madura, quien a sus 25 años de edad sorprende continuamente con sus cambios de looks.



La estrella venezolana acostumbra a publicar selfies en Instagram, que generan infinitas críticas que la acusan de excederse con el bótox. Además, muchos de los comentarios de sus seguidores señalan que Sheryl tiene un tremendo afán por lucir idéntica a la actriz de 'Descendants', Dove Cameron y que las diversas tonalidades de tinte que utiliza en su cabello la hacen verse mal.



"Que fea esta fotografía NO ME GUSTA PARA NADA", "Que fea te ves pareces come flor", "Ya cambiate ese pelo ya porfa", son algunos de los comentarios que realizan en redes sociales a la chica de sonrisa y mirada dulce.



En la actualidad, la novia del cantante venezolano Lasso está dedicada de lleno a ser una influencer y youtuber, con aproximadamente 2.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y más de 600 mil suscriptores de YouTube, alcanzando millones de reproducciones en sus videos.

Mira aquí sus cambios de look