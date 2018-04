Acceso Cristiano, el grupo hondureño que evangeliza a través de sketches en redes sociales

San Pedro Sula, Honduras

Cien lempiras, diez tarjetas de presentación, una bolsa con agua y una sorprendente fe, son tan solo algunos de los componentes que marcaron el inolvidable inicio hacia el camino del éxito de un gran proyecto tomado de la mano de Dios, como lo es Acceso Cristiano.



Sin lugar a duda, los carismáticos integrantes de Acceso Cristiano se han encargado de mostrar a simple luz, que no todo es malo en las redes sociales ya que se puede gozar de manera sana tal y como lo impulsan ellos a través de todos sus sketches.



Y es que tanta ha sido la aceptación que los jóvenes de San Pedro Sula han tenido entre el público hondureño con sus innovadores videos, que ya están planificando realizar giras nacionales e internacionales para continuar llevando la palabra de Dios hasta los rincones más escondidos que puedan existir en todo el mundo.



Posiblemente, México, Estados Unidos y España sean los principales países en donde el famoso grupo cristiano tenga la oportunidad de impartir el evangelio.



En entrevista con diario EL HERALDO, el director de Acceso Cristiano, Nery Hernández, mostró a simple luz que la humildad ha sido uno de los factores más importantes que les ha ayudado a alcanzar el éxito en cada uno de sus sketches, "al nivel donde Dios nos está llevando, jamás nos imaginamos que tendríamos tanto éxito, porque eso es lo hermoso y lo lindo de entregar los sueños a Dios porque es él quien nos tiene donde debemos estar".



Sobrepasando los límites

Los frutos de Acceso Cristiano no se han hecho esperar, y basta con ver la enorme cantidad de reproducciones que han obtenido en todos sus videos, como por ejemplo el sketch de "La hermana Chunga frente a la casa", material multimedia que alcanzó cien mil reproducciones en tan solo diez minutos. Indudablemente, ese material multimedia logró convertirlos en tendecia en Facebook.



Acceso Cristiano estará por primera vez en Tegucigalpa para presentar su show en vivo en el Congreso Juvenil Departamental 'On Fire' que se desarrollará el próximo viernes 27 de abril a las 6:00 PM en el auditorio de Avance Misionero.



Un sueño por cumplir

La agrupación sampedrana no solamente utiliza su tiempo para elaborar sketches, también realizan obras sociales a través de un proyecto llamado "Sí se puede", en donde una vez al mes llevan alimentos, ropa y calzado a todas esas personas que duermen en las inmensas calles frías y desoladas de la ciudad industrial.



A su vez, aprovechan para predicarles y recordarles que existe un Dios que todos los días les susurra al oído que "los momentos más difíciles son los escenarios en donde él muestra su gloria".



Asimismo, Fany Mcfield quien interpreta el papel de la famosa hermana Chunga, se encarga de formar en el oficio de estilista a jovencitas de escasos recursos económicos.



Con esta noble labor, una vez más, los chicos de Acceso Cristiano demuestran que su próposito en la tierra es sembrar amor en el corazón de todas las personas.