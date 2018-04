Emily Goldberg, exnovia del fallecido DJ Avicii, escribe tierno mensaje en redes

Mascate, Omán

La repentina muerte del famoso DJ Avicii, el pasado viernes 20 de abril, ha conmocionado al mundo entero.



Una de las más dolidas ha sido su exnovia Emily Goldberg, quien utilizó sus redes sociales para dedidcar un tierno y conmovedor mensaje por el fallecimiento del conocido artista de música electrónica.



"´Vamos baby, no te rindas con nosotros. Elígeme y te mostraré amor'. Esas son las letras de una canción que Tim escribió para mí. Ojalá hubiera podido estar a la altura de ella", dijo la guapa chica en su cuenta de Instagram.



Agregó: "Por los dos años que estuvimos juntos, él fue mi mayor confidente y mi mejor amigo. Ahora no puedo mirar a Bear sin saber que nunca volveré a ver su cara. Todavía estoy recogiendo mis pensamientos y gracias a todos por las amables palabras y textos. Despiértame cuando todo haya terminado, porque no quiero que sea real".



Esta publicación la acompañó de varias fotos de ella y del famoso DJ en sus momentos más románticos.



Hasta la fecha se desconoce las causas del deceso del artista de 28 años.



La policía en Omán ha descartado que hubo mano criminal en la muerte del conocido tocadiscos.