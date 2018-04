Las 10 canciones más famosas del DJ sueco Avicii

Mascate, Omán

"Cuando tenía 16, mi padre dijo, puedes hacer con tu vida lo que quieras tú decides lo que quieres hacer y cómo obtenerlo, ahí fue que decidí que cuando muera me gustaría ser recordado por la vida que viví y no por el dinero que hice", así comienza "The Nights", una de las canciones más populares del DJ sueco, Avicii.

La muerte del también productor se dio a conocer este viernes mediante su representante, que lamentó el deceso y pidió el respeto para los familiares del remixer.

Tim Bergling, mejor conocido como Avicii, grabó cientos de canciones, sin embargo fueron algunas las que marcaron su exitosa carrera. Estas son las canciones más famosas del sueco.

The Nights







The Days







Hey Brother







Boom







Levels







You Make Me







Wake Me Up







Lay Me Down







Addicted To You







Waiting For Love





