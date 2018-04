Netflix revelará el lado más humano de Luis Miguel en nueva serie

Ciudad de México, México

El reto más grande de la nueva bioserie de Netflix sobre Luis Miguel fue humanizar al ídolo musical mexicano, que siempre mantuvo su vida privada envuelta en el secreto a pesar de su fama mundial, según el actor que lo encarnará.



Diego Boneta, actor mexicano de 27 años, es quien da vida al llamado "Sol de México" en esta serie, que se estrena el próximo domingo y cuenta con la autorización del mismo Luis Miguel.



"Realmente admiro mucho que (Luis Miguel) haya tenido la valentía y el coraje de poder decir: 'Mira esto (su vida personal) es para mí lo más sagrado que hay, pero lo voy a contar'," dijo Boneta el martes en rueda de prensa en Ciudad de México.



Luis Miguel, quien cumple 48 años este jueves, acumula una carrera de casi cuatro décadas en las que ha estado en la mira del público, pero poco se conoce de su vida fuera de sus escenarios.



"Queríamos contar la verdad de este hombre de una manera muy bien hecha, de mucha calidad que lo pueda enaltecer, que pueda mostrar un lado oscuro, pero también ese lado divertido muy de 'El lobo de Wall Street', porque claro, también hubo esa parte en su juventud", señaló Boneta.



Luis Miguel debutó a los 11 años, a los 15 ganó un Grammy y a los 17 era conocido mundialmente. Frank Sinatra alguna vez lo describió como "un chico con una voz única".

Vea: Las bellas mujeres que han conquistado a Luis Miguel



Pero mientras su fama crecía, ocultaba al público tragedias personales: la misteriosa desaparición de su madre, el doloroso rompimiento con Luis Rey, su padre y manager, sus innumerables amores y excesos.



El proyecto llegó a manos de Boneta hace dos años y para preparar al personaje sostuvo largas conversaciones en persona y vía telefónica con el intérprete de sonados éxitos como "La incondicional", "No sé tu" o "La chica del bikini azul".



El actor contó que durante las conversaciones con el británico Mark Burnett, productor ejecutivo de la serie, siempre hubo dos referencias para lo que planeaban: "Ray", el filme de 2004 que cuenta la vida del músico Ray Charles, y "Walk The Line", la película biográfica de Johnny Cash.



"Es el personaje que más trabajo me ha tocado interpretar, realmente convertirme en él, y ahorita es el personaje que más trabajo me está costando quitarme", contó Boneta, cantante y actor conocido por sus papeles en la telenovela "Rebelde" y la serie estadounidense "Pretty Little Liars".



En la serie, de 13 capítulos, también figuran la mexicana Camila Sodi, el español Óscar Jaenada, conocido por su papel en "Cantinflas", y la colombiana Paulina Dávila.



Se estrenará la noche del domingo en la plataforma Netflix para América Latina y España y por la cadena Telemundo para Estados Unidos y Puerto Rico.