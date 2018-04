Eva Longoria recibe estrella en Hollywood, "un triunfo" latino 

Los Ángeles, Estados Unidos

La actriz Eva Longoria, famosa por su papel en "Desperate Housewives", recibió este lunes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.



"La representación importa, así que cada vez que un latino está en este Paseo de la Fama es otro triunfo para toda la comunidad", dijo a la AFP la estrella de 43 años, nacida en el seno de una modesta familia de origen mexicano en Texas (sur).



Longoria recibió el reconocimiento acompañada por su esposo, el expresidente de Televisa, José 'Pepe' Bastón, con quien tendrá su primer hijo en mayo.



Otras celebridades como el cantante boricua Ricky Martin, la diseñadora Victoria Beckham, y las actrices Felicity Huffman y Anna Faris asistieron a la ceremonia.



"Es muy importante para mi estar aquí, que la gente venga, vea la estrella y sepa que todo es posible con mucho trabajo", indicó la actriz, que en pocos días estrena su filme "Overboard", en el que interpreta a la mejor amiga de una madre soltera (Faris) que difícilmente llega a fin de mes.

"Nuestra estrella"

Su primer papel en la televisión fue hace 18 años, cuando interpretó "Azafata No. 3" en un capítulo de la novela juvenil "Bervely Hills, 90210". Antes, trabajó en un video de Ricky Martin, según el diario Los Angeles Times.



Pero su gran salto a la fama vino con su aclamado personaje Gabrielle Solis en "Amas de casa desesperadas" ("Desperate Housewives"), que le valió una nominación al Globo de Oro y, junto al resto del elenco, dos premios del sindicato de actores (SAG).



"Me siento aún como una pequeña niña de Corpus Christi, Texas, que tenía un gran sueño... y mucho cabello. Como mujer y como latina, represento muchas comunidades y esta no es solo mi estrella, es nuestra estrella", indicó Longoria, que tiene una fundación que ayuda a mujeres latinas.



Longoria fue productora ejecutiva de la corta comedia de NBC "Telenovela" -sobre una protagonista de telenovela latina que no hablaba español-, y dirigió episodios de series como "black-ish" y "Jane the Virgin", cuya protagonista Gina Rodriguez celebró la estrella en redes sociales.



Fuera de la pantalla, Longoria, que tiene una maestría en Estudios Chicanos, participó en la convención demócrata de 2016, que nominó a Hillary Clinton como candidata de esa colectividad política a la presidencia de Estados Unidos, y en 2012 para la reelección de Barack Obama.



"Mi familia nunca cruzó una frontera, la frontera nos cruzó a nosotros", zanjó en 2016 contra los ataques del ahora presidente Donald Trump hacia los mexicano-estadounidenses.