Cantante Rihanna causó furor con su look en Coachella 2018

California, Estados Unidos

La cantante Rihanna causó furor durante su asistencia al festival de música Coachella 2018 por la forma en que vistió.



Y es que la hermosa mujer llegó con un conjunto transparente que dejaba poco a la imaginación.



Rihanna usó un minivestido de tul que combinó con unas botas altas por encima de la rodilla. El traje era color camel, mismo que adornó con varias joyas.



Aunque no lo parezca, el look que llevó Rihanna en Coachella es del famoso diseñador Y/Project.



Muchos de sus seguidores le manifestaron en sus redes sociales que no lucía bien con su vestido, mientras que otros aseguraron que se veía hermosa y sensual.

Este fue el conjunto que utilizó Rihanna en Coachella. Foto: Instagram