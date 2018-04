Meghan Markle transformará la monarquía británica, según su biógrafo

Londres, Inglaterra

El príncipe Enrique y Meghan Markle están destinados a convertirse en una pareja activista que redefinirá la monarquía británica, dijo su biógrafo Andrew Morton a la AFP.



Markle tiene ideas propias para transformar la institución, estimó Morton, cuando falta poco más de un mes para que se case con Enrique -quinto en la línea de sucesión al trono-, el 19 de mayo en el castillo de Windsor.



"Meghan y Enrique serán una pareja con poder. Juntos pueden cambiar más cosas", dijo este escritor especialista en la familia británica, cuyo libro "Meghan: A Hollywood Princess" ("Meghan: una princesa de Hollywood") se publica este jueves en el Reino Unido.



"Vamos a verlos más como activistas que a cualquier pareja anterior de la Casa Real", añadió Morton, que habló con numerosas personas cercanas a ambos para escribir el libro.



El biógrafo pronosticó que mientras que el hermano de Enrique, el príncipe Guillermo -segundo en la línea de sucesión-, y su esposa Catalina serán el rostro de la Corona en el Reino Unido, Enrique y Meghan pasarán más tiempo representando a la monarquía en la Commonwealth, especialmente en África.



Los cuatro serán los impulsores de un "cambio radical" de la monarquía, estimó, refiriéndose a ellos como "the Fab Four", el apodo de los Beatles.



En la biografía, una amiga de la infancia de Markle revela que ésta siempre soñó con ser "una princesa Diana 2.0".



Pero Morton, que ya firmó el libro superventas "Diana: Her True Story" ("Diana: su historia verdadera") dijo que no se puede comparar a la madre de Enrique, que cuando se casó era una muchacha tímida de apenas 20 años, con la actriz estadounidense de 36.

Ideas frescas

Morton estima que Markle es una persona ambiciosa, madura y centrada, citando su trabajo como actriz, bloguera y portavoz de la ONU.



"Da la impresión de ser muy elocuente, reflexiva y tranquila", sostuvo.



El autor cree que Markle tendrá que contener su activismo un poco cuando se una a la apolítica familia real, pero que es lo suficientemente inteligente para "saber donde se mete".



"Bastante gente con la que hablé estimó que aportará cosas frescas, interesantes. Tiene ideas propias", estimó.



"Ser parte de la monarquía no es un esprint, es una maratón. Está ahí para quedarse".



Morton sostuvo que la dinámica entre la pareja es diferente de las que vivió Enrique con parejas previas.



"Él tenía más que ganar y Meghan más que perder al aceptar ser su mujer".



"Él se dio cuenta de que encontró una tutora en Meghan. Se da cuenta de que ella puede ayudarle a ser el hombre que siempre quiso ser".



El público británico que recuerda a Enrique caminando tristemente a los 12 años detrás del ataúd de su madre Diana saluda la llegada de Meghan porque le hace feliz, valoró Morton.



Sorpresa en Buckingham

Morton considera "asombroso" que Markle, una persona prudente, aceptara ir de safari a Botsuana con Enrique después sólo de dos citas.



"Causó sorpresa en el palacio de Buckingham", constató Morton, revelando que Enrique ya se había llevado antes de safari a cuatro amigas.



Para seguir optando al trono, Enrique necesitaba que la reina Isabel II aprobara su matrimonio.



"Hace unos años, cuando él era un bebedor airado que se peleaba en las discotecas", la reina hubiera sido "mucho más cauta" sobre la propuesta de matrimonio de Enrique con una actriz estadounidense divorciada.



La biografía explica también la ruptura de Markle con su primer marido, el productor Trevor Engelson, tras nueve años de relación y cuando su carrera daba el salto, después de que éste le ayudara en sus inicios como actriz. La ruptura se extendió a otros amigos de la época en que era anónima.



Su amiga Ninaki Priddy admite que se sintió "bastante dolida con la manera en que Meghan la dejó de lado, no sólo a ella, sino a muchos de sus amigos de Los Ángeles, y siguió adelante".