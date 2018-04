Londres, Inglaterra

A tan solo unos días de que el príncipe Harry y la exactriz Meghan Markle digan el "Sí, acepto", frente a Dios y a la realeaza, se estrenará una película que contará su historia de amor.



La cadena Lifetime hizo "Harry y Meghan: Un romance real", film que está inspirado en cómo se conoció la joven pareja.

Los protagonistas son Murray Fraser, que hace el papel del príncipe Harry, y Parisa Fitz Henly, que hace Meghan.



Las primeras imágenes ya han salido y muchos han quedado encatados



¿Qué te parece?

Are you ready for this? Tune in to watch the love story of the year. Harry & Meghan: #ARoyalRomance premieres May 13th at 8/7c. ??❤️?? pic.twitter.com/tiq1tuVFgy