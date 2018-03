Drake Bell confiesa cuáles fueron sus años más oscuros

Ciudad de México, México

Drake Bell vive un momento de honestidad tras un par de años difíciles.



El actor y músico estadounidense tuvo un accidente en una piscina en 2015 que lo dejó en riesgo de no poder tocar la guitarra y un año más tarde fue sentenciado por conducir en estado de ebriedad, por segunda ocasión en menos de una década. Estas situaciones lo llevaron a buscar un cambio de vida que tuvo que ser profundo y que no llegó de inmediato.



“Incluso después que ocurrió (la sentencia) seguía de fiesta”, dijo Bell en una entrevista reciente con The Associated Press en la Ciudad de México, donde se encontraba para promover su sencillo “Rewind”. “Definitivamente eso es algo con lo que no quieres estar involucrado y un error del que aprendes, pero creo que es algo más grande, es más que eso”.



“Creo que simplemente hubo una acumulación de múltiples aspectos en mi vida que me hicieron dar un paso atrás y decir, ‘si empiezo a trabajar un poco más duro y a enfocarme un poco más y a aclarar mi mente, las cosas van a empezar a moverse mucho más rápido y yo estaré contento haciéndolo’”, expresó.



En el momento, cuando el médico le dijo que no podría tocar la guitarra, dijo que llegó a pensar que sería mejor que le cortaran el brazo porque no podría hacer lo que más ama.

Pero tras estos primeros pensamientos catastróficos comenzó una rehabilitación física que siguió al pie de la letra. Al final tuvo que modificar un poco la forma en la que tocaba pero puede hacerlo muy bien, tal y como atestiguaron sus fans en México, donde dio un par de conciertos en un bar capitalino.



En cuanto a las sentencias por conducir en estado de ebriedad, lo ve como un aprendizaje: “Siempre le digo a la gente ‘no confíes en nadie que nunca ha recibido un buen golpe en la vida’. Si no te has caído del caballo y te has vuelto a subir y vuelto a caer, sacudido el polvo y vuelto a subir, ¿de qué experiencias en la vida estás sacando tus cosas?, ¿de qué vas escribir para hablarle a tu público?, ¿qué le vas a decir a tus fans si no has vivido?”.



“Toda pasa por una razón”, dijo el astro californiano de la extinta serie de Nickelodeon “Drake & Josh”.



Así fue como hace un par de años tuvo una epifanía y pensó que si iba a seguir de gira y publicando música debía comenzar a hacer ejercicio y aclarar su mente. “Tan solo con estos pequeños cambios en mi vida, como levantarme temprano, ir al gimnasio, mantenerme saludable, esto ya ha tenido este efecto”, dijo.



Sobre su rutina de ejercicios señaló que es “a la antigua estilo Arnold (Schwarzenegger)”, levantando pesas.



“No es lo que hago, es el compromiso que tengo”, apuntó. “Me ha dado la capacidad de sentirme más claro cuando escribo mis palabras, ser fiel a la verdad y honesto, me da la energía para poder trabajar y trabajar. ... El hecho de que tenga más tiempo y energía para destinarlos a lo que me encanta es la mayor recompensa que puedo tener”.



Su nueva etapa se refleja en su EP “Honest”, su más reciente producción discográfica lanzada a mediados del año pasado, de la cual se despende el sencillo “Rewind”. Es un álbum en el que dijo que no quiso guardarse nada y así lo ha hecho.

El pasado Día de San Valentín, Bell, de 31 años, sorprendió a sus fans dejando ver su esculpido cuerpo en una foto que dejaba poco a la imaginación. La imagen se complementó muy bien con el video de “Rewind”, en el que acaricia apasionadamente a una modelo.



“Cuando estaba pensando en el concepto de ‘Rewind’ veía ‘50 sombras de Grey’ y pasión, y sexo y veía todo eso, así que creo que eso fue lo que salió artísticamente”, dijo.



Durante su visita expresó que le encantaría vivir en México y contó que hace unos cuatro años incluso pensó comprarse una propiedad en el país, pero por ahora solo se ha quedado con las ganas. Su amor por el público latinoamericano continuará con sus conciertos en Brasil y Chile, el 7 y 8 de abril.