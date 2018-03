Adriana Lavat, exesposa de Rafa Márquez, habla sobre terrible enfermedad que padece

Tegucigalpa,Honduras

La exesposa del futbolista Rafa Márquez, Adriana Lavat, decidió revelar a sus seguidores que está atravesando por difíciles momentos por la terrible enfermedad que padece.



A través de Instagram, Lavat publicó un video en el que revela que está muy "fregada" debido a la Fibromialgia que padece desde hace varios años.



"Decidí hacer play porque esto es algo que me está pasando de verdad y lo quiero compartir", inició hablando en el video en el que se le ve llorando.



Agregó: "Me motivan muchísimo hacer estos videos que estoy haciendo, es parte de vencer mis miedos, creo que hace 200 mil años no me veía las piernas y menos así de blancas, pero no pienso asolearme".



Asimismo, dijo que bailar y disfrutar a pesar de lo que duele su enfermedad le ayuda mucho y le da muchas gracias a Dios.



Y es que en las últimas semanas ha estado subiendo videos en su red social donde baila con muchas ganas, pese al dolor que puede estar sintiendo.



En otra publicación escribió: "Después de estos 12 años donde he pasado de todo, tomado de todo y vivido todos los estados de la enfermedad; desde estar postrada en cama por años, hasta vivir una experiencia espiritual hace 5 años que me salvó la vida. Desde entonces entiendo más esta condición, la misión que tengo, y la prueba que es para mí, y para los que me rodean, principalmente para mis hijos que han crecido con mamá enferma".

Adriana estuvo casada con Rafa Márquez, exdefensa del Barcelona, de 2001 a 2017, con quien procreó 2 hijos.