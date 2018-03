Atala Sarmiento revela el verdadero motivo de su despido del programa “Ventaneando”

Ciudad de México, México

Atala Sarmiento reveló los verdaderos motivos de su despido del programa “Ventaneando” de la cadena Azteca en México, y como se rumoraba, todo es culpa de Paty Chapoy.

La presentadora confirmó su salida del programa durante una entrevista para “La Saga”, en donde indicó que la decisión fue de Paty Chapoy.

“Lo que si te puedo confirmar a ti es algo que no he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en "Ventaneando". La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato", declaró Sarmiento.

Los rumores de la salida de la guapa mexicana comenzaron el pasado viernes 23 de marzo, luego que se le viera en los pasillos de Televisa, competencia de Azteca.

Y es que la tensión en el set era tan evidente, que los mismos televidentes comenzaron a sospechar luego que en la emisión del jueves 22, Chapoy, ni siquiera volteaba a ver a Sarmiento.

Para el 23, la rubia ya no apareció en el programa.