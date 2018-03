Presidente de Estados Unidos Donald Trump envuelto con actriz porno Stormy Daniels

Tegucigalpa, Honduras

La cadena CBS emite este domingo una entrevista con la actriz porno Stormy Daniels, quien podría arrojar elementos sobre la controversia por su presunta relación con el presidente Donald Trump hace una década.



CBS no divulgó, como suele hacer, extractos de la entrevista, que será emitida a las 23H00 GMT en el programa "60 Minutes".



La actriz dijo al diario The Washington Post que su trabajo le ha hecho desarrollar una "piel gruesa", pero que "nada podía realmente preparar a alguien para esto".



"Simplemente quería contar mi verdad y defenderme", agregó.



Este domingo contestó a un internatuta que le preguntó por qué lo hizo y por qué divulga esto luego de tanto tiempo: "Respondí (estas preguntas) en la entrevista, pero no sé para nada que es lo que se transmitirá, por supuesto", escribió en su cuenta de Twitter:



Daniels ya había hablado sobre su relación con Trump, incluyendo un reciente tuit en el que dijo: "Técnicamente no dormí con POTUS 12 (Trump) años atrás. No dormimos (jeje) y él apenas era una tonta estrella de telerrealidad".



Michael Avenatti, abogado de Daniels, también tuiteó burlonamente, al publicar la foto de un DVD junto con el texto: "Si una imagen vale mil palabras, ¿cuántas palabras vale esto???? #60minutes #pleasedenyit (#porfavorniégalo)."



Cuando un usuario le dijo que el video correspondía a una prueba de detector de mentiras a la que se sometió Daniels, Avenatti respondió: "No. Disfruta el domingo y los días que siguen...".



Avenatti agregó la palabra clave #60 minutos, sugiriendo que se darían respuestas durante la entrevista de su cliente.



"Esta noche no es el final", tuiteó este domingo. "Esto es solo el comienzo".



No obstante, Chris Ruddy, jefe ejecutivo del sitio web Newsmax y cercano a Trump, minimizó el impacto de la entrevista.



"Esto está motivado políticamente para dañar o colocar en una posición embarazosa" al presidente Trump. "Creo que el pueblo estadounidense descalifica a esto como una caza política de brujas", dijo a la cadena ABC.



El exsenador y dos veces candidato presidencial republicano Rick Santorum señaló a CNN que el presidente "no puede ganar" en esta situación.



"Con suerte escuchará a quienes sabiamente le aconsejen que esta no es una pelea en la que quiere participar", declaró Santorum.



"Solo es cuestión de dejar a estos tipos decir las cosas que tienen que decir", agregó.



- Demandas judiciales -

Stormy Daniels recibió un pago de 130.000 dólares de parte del abogado personal de Trump, Michael Cohen, como parte de un acuerdo de confidencialidad antes de la campaña electoral de 2016, lo que podría configurar una contribución ilegal a la campaña del ahora presidente.



Avenatti presentó días atrás una demanda judicial en nombre de Daniels -cuyo nombre real es Stephanie Clifford- para anular el acuerdo de confidencialidad.



El profesional asegura que el acuerdo no es válido porque no fue firmado por el propio Trump, con quien su clienta comenzó una "relación íntima" en el verano de 2006 y que siguió bien entrado el año 2007.



Por su parte, Cohen dijo que Daniels podrá ser demandada por al menos 20 millones de dólares por violar el acuerdo de confidencialidad.



Avenatti calificó a esa afirmación de intento de intimidación contra su clienta, en tanto denunció que Daniels también fue objeto de amenazas físicas.



Sin embargo, la actriz porno siempre ha sostenido que ella no era responsable de filtraciones y que a principios de marzo tomó medidas legales para ser liberada formalmente de su compromiso de confidencialidad.



La Casa Blanca ha negado cualquier encuentro sexual entre Trump y Daniels, quien ofreció devolver los 130.000 dólares para "hablar libre y abiertamente sobre su anterior relación con el presidente y los intentos por silenciarla".



También pide que se le permita publicar textos, fotos y videos relacionados con el presidente, dijo Avenatti en una carta a Cohen.



La emisión este domingo de la entrevista de CBS con Daniels se produce días después de que la exmodelo de Playboy Karen McDougal dijera a CNN que Trump intentó pagarle después de tener sexo.



En una larga entrevista, McDougal dijo que rechazó el dinero y que ambos tuvieron una relación de varios meses en la misma época del affaire de Trump con Daniels.



McDougal pidió la semana pasada ante un tribunal de Los Ángeles invalidar un acuerdo de confidencialidad que había firmado para silenciar su "relación romántica" con el presidente republicano.



Según la biografía publicada en el sitio del estudio Digital Playground, Stormy Daniels recibió 40 premios de la industria del porno para la que aún trabaja.