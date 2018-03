Chrissy Teigen explica por qué no utiliza el apellido de su esposo, John Legend

Los Ángeles, Estados Unidos

La guapa esposa del cantante John Legend, Chrissy Teigen, causó sensación en las redes sociales tras revelar por qué no lleva el apellido de su pareja.



Desde que se casaron en 2013 muchos cuestionaron a Teigen por no adoptar el apellido Stephen, el verdadero de su esposo.



Una usuaria en my%20husband%20didn’t%20even%20take%20his%20last%20name?%20https:/t.co/BMo6OsgcVv —%20christine%20teigen%20(@chrissyteigen)%2022%20de%20marzo%20de%202018%20 " target="_blank">Twitter hizo la pregunta de por qué algunas mujeres no cambian su apellido por el de su esposo después de casados.



Es aquí donde la estadounidense de 32 años respondió, de forma graciosa: "Ni si siquiera mi esposo usa su apellido".



Y es que John Legend es nada más que el nombre artístico del cantante, ya que realmente fue bautizado como John Roger Stephens y fue en la universidad que adoptó este pseudónimo.