Londres, Inglaterra

Un gran susto se llevó la famosa actriz Elizabeth Hurley tras enterarse que su sobrino de 21 años fue apuñalado por cuatro hombres en Londres, Inglaterra.



La noticia la dio a conocer hace unos días en su cuenta de Instagram donde dijo que había sido atacado en varias veces y había perdido mucha sangre.



Días después, a través de Twitter ,la protagonista de The Royals dijo: "Esto es lo que hizo el atacante le hizo a mi sobrino en la espalda".



Seguidamente publicó números de teléfono para que las personas que tengan una idea sobre quién cometió este hecho lo denuncien.





This is what the knifemen did to my nephew’s back. If you think you know who they are, please call 0203 276 2603, ref 7495/8March. Or call Crimestoppers anonymously: 0800 555 111. Please RT ?? pic.twitter.com/dh7mwHQHfq