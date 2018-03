RM de BTS publica en Twitter adelanto de canción que estará en "RM 2"

Seúl, Corea del Sur

RM, líder de la banda BTS, sorprendió a sus miles de seguidores al publicar un pequeño fragmento de una canción propia que estará en su próximo mixtape.



El coreano, que hace unos meses pasó por una delicada operación, usó la cuenta de Twitter oficial del grupo para mostrar la composición a sus miles de seguidores.



"Estará en RM 2 algún día..", escribió el joven interprete de K-pop, junto al post que dura 25 segundos y que emocionó a sus “ARMYS”, seguidoras, que de inmediato agradecieron la exclusiva haciendo tendencia "RM 2".



En el video se observa la interfaz de un programa de edición de sonido mientras se reproduce el tema.



Pese al avance de la canción, aún no se tiene fecha puntual para el lanzamiento.





will be in RM 2 someday.. pic.twitter.com/2GaAieXyhV