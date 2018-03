Ringo Starr, exbaterista de 'The Beatles', es nombrado Caballero del Imperio Británico

Tegucigalpa, Honduras

El exbaterista de la legendaria banda 'The Beatles' fue nombrado este martes Caballero del Imperio Británico, por el príncipe Guillermo.



La ceremonia se llevó a cabo en el palacio de Buckingham, donde centenares de medios acudieron para presenciar el acto.



Luego de ser nombrado, Ringo Starr bromeó con los comunicadores asistentes al decir “espero que utilicen mi título”. Pueden llamarlo ahora Sir Ringo, o Sir Richard, para ser exactos.



El hombre de 77 años fue homenajeado este martes como Caballero del Imperio Británico gracias a su aporte musical en la lista de honor de Año Nuevo de la reina Isabel II.



Ringo Starr perteneció al grupo 'The Beatles', junto a Paul McCartney, George Harrison y John Lennon como reemplazante del baterista Pete Best en 1962.