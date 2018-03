Cynthia Nixon actriz de “Sex and the City” se postula a gobernadora de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos

La actriz Cynthia Nixon, conocida por su papel en la serie televisiva "Sex and the City", se postulará como candidata a gobernadora del estado de Nueva York, presentando un reto para el actual gobernador Andrew Cuomo en las primarias demócratas de septiembre.



El anuncio de Nixon el lunes a través de Twitter abre el telón a una competencia entre una actriz liberal, lesbiana declarada y un gobernador que lleva dos períodos en el cargo, cuenta con 30 millones de dólares en fondos de campaña y podría estar albergando ambiciones presidenciales.



"Queremos que nuestro gobierno funcione. Que funcione la atención médica, que acabe el encarcelamiento masivo, que funcione el tren subterráneo", dijo Nixon en un video en que anuncia su candidatura. "Estamos hartos de tantos políticos a quienes en vez de ocuparse del pueblo se ocupan de estar en los titulares y acumular poder".



La campaña de Nixon será cuesta arriba. Cuomo le lleva una ventaja de 66% contra 19% entre demócratas inscritos, y una ventaja similar entre personas que se describen como liberales, según una encuesta de Siena College. Nixon tiene un poco más de apoyo entre los jóvenes y entre los demócratas en la región norte del estado, pero en ningún caso tiene más del 25%.



En discursos y entrevistas recientes, Nixon le ha implorado a los demócratas a mantener firmes sus políticas liberales en el 2018 y a promocionarse como portadores de esas políticas en vez de ser simplemente “el partido anti-Trump”.



La táctica de hacerle competencia a Cuomo desde el flanco izquierdo le ha dado resultados a otros políticos en el pasado. En el 2014 la activista liberal y profesora de derecho Zephyr Teachout se lanzó a las primarias contra Cuomo y aunque no ganó, obtuvo un 34% de los votos.



"Esta podría ser una batalla por el alma del Partido Demócrata en cierto sentido”, opinó Douglas Muzzio, profesor de ciencias políticas del Baruch College.