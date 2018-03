Harry Styles está dando de que hablar con nueva canción  

Londres, Inglaterra

Harry Styles declaró su bisexualidad en su nuevo sencillo, o al menos así lo dejó entrever, en su regreso a los escenarios.



El cantante y compositor lanzó su nuevo sencillo "Medicine" y lo que en el canta está dando mucho de que hablar.



A través de las redes sociales sus fanáticos han manifestado que se trata de una clara declaración de la bisexualidad del cantante británico.



En una entrevista anterior en el diario The Sun, al ser consultado sobre su sexualidad sexual, él respondió: “No creo que sea algo que deba explicar sobre mi”.



Sin embargo, en "Medicine" Styles manifiesta su apoyo a la comunidad LGBT, el cual ha reiterado en varias ocasiones ondeado y abrazado la bandera de arcoíris en distintos shows.



El ex integrante de One Direction indicó además que “hace dos años comencé a hacer mi primer álbum por mi cuenta. Ha sido increíble durante todo ese proceso”.



La nueva música de Harry Styles ha desatado un interés adicional debido al posible mensaje que trae entre líneas.



En la letra de la canción, Harry dice: “Los chicos y las chicas están aquí, yo me divierto con él, y no tengo problema con eso”, lo que ha acaparado la atención.

