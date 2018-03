Snapchat se disculpa por una publicidad que proponía "abofetear a Rihanna"

Washington, Estados Unidos

La red social Snapchat se disculpó después de lanzar una publicidad para un juego que proponía "abofetear a Rihanna", un anuncio que llevó a la cantante, víctima en el pasado de violencia doméstica, a pedir a sus seguidores "deshacerse" de la aplicación.



Snapchat publicó en Estados Unidos un anuncio de un juego llamado "¿Qué prefieres?". Dos opciones se ofrecían al usuario: "Abofetear a Rihanna" o "Golpear a Chris Brown", en clara referencia a la violencia sufrida por la artista bermudeña por parte de Brown, su antigua pareja.



El rapero estadounidense fue sentenciado en 2009 a 1,400 horas de trabajo comunitario y cinco años de libertad condicional por la agresión.



Rihanna, a quien Brown golpeó en la cara, se vio obligada poco después a cancelar su participación en la gala de entrega de los premios Grammy.



La publicidad de Snapchat sorprendió a muchos de sus usuarios e internautas en general, que manifestaron su indignación en las redes sociales.



"Es horrible, horrible que alguien lo encuentre divertido, horrible que alguien lo encuentre adecuado, horrible que una compañía lo haya aprobado", dijo en Twitter a principios de esta semana Chelsea Clinton, la hija del expresidente Bill Clinton.



"El anuncio ha sido revisado y aprobado por error, ya que infringe nuestras políticas publicitarias. Hemos eliminado inmediatamente el anuncio el fin de semana pasado cuando nos dimos cuenta. Lamentamos que esto haya ocurrido", dijo un portavoz de Snapchat en un comunicado enviado a la AFP este jueves.



La superestrella del pop y del R&B reaccionó este jueves con un mensaje en Instagram pidiendo a sus 61 millones de seguidores prescindir de la aplicación.



"Ahora SNAPCHAT ya sabes que ya no eres mi app favorita. (...) ¡Gastas dinero para promocionar algo que intencionalmente se burlará de las víctimas de violencia doméstica!", escribió la diva.



"Pienso en todas las mujeres, niños y hombres que han sido víctimas de violencia doméstica en el pasado, y especialmente en todos aquellos que aún no lo han contado... ¡Nos has abandonado!".



"Desháganse de la aplicación", remató.



Poco más de una hora después de la publicación de este mensaje, Snap Inc., la empresa matriz de Snapchat, había perdido 4,31 por ciento de su valor en la Bolsa de Nueva York.



En febrero, Snap perdió 1,300 millones de dólares de su valor bursátil cuando la estrella de la telerrealidad Kylie Jenner, con 25 millones de seguidores en Twitter, dijo en un tuit que ya no usaba Snapchat.