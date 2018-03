Laura Montero compartió sus conocimientos en animé

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

Gracias a la Fundación Japón, la Embajada del Japón en Honduras, El Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se trajo al país la conferencia “Panorámica del animé tras el éxito de Your Name”, a cargo de la experta española Laura Montero.



El evento dio inicio con las palabras de bienvenida del embajador de España en Honduras, Guillermo Kirkpatrick, seguido del encargado de Negocios Sr. Yuichi Miyagawa, quien dio por aperturada la actividad cultural. Cabe destacar que el acontecimiento coincidió con el 150 aniversario de relaciones diplomáticas entre Japón y España.



De la mano de Laura Montero, la conferencia finalmente dio inicio y se mantuvo dinámica de principio a fin. La experta ilustró a los presentes acerca de la evolución del cine japonés animado y resaltó el talento de los directores y productores más destacados de la región, haciendo hincapié en la labor de Makoto Shinkai, el creador de la exitosa cinta Your Name.



Durante la exposición, la conferencista presentó pequeños videoclips, tráileres y fragmentos de producciones japonesas con el fin de que el público apreciara los avances en animación y las variantes de diseño que presentan cada una de ellas.



“Panorámica del animé tras el éxito de Your Name” tuvo lugar el viernes 9 de marzo en el CCET y contó con la asistencia de miembros diplomáticos de España, Japón y Honduras, representantes de centros culturales, medios de comunicación, artistas y amantes del animé y del cine japonés.



Acerca de la expositora

Laura Montero es doctora en historia del cine de la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en Comunicación Audiovisual de la Universidad San Pablo-Ceu. Ha publicado en revistas como Secuencias, Cahiers du Cinéma España, Caimán Cuadernos de Cine y muchas otras. Además, ha sido colaboradora del Festival Cines del Sur y es coorganizadora de la Semana de Cine Japonés Actual de la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid desde 2010.



“El objetivo de mi participación es dar a conocer la variedad de directores y de películas de animación que tiene actualmente Japón. Makoto Shinkai y muchos otros están creando cosas realmente interesantes y hay que indagar acerca de qué se puede esperar de ellos en un futuro cercano”, comentó la experta.