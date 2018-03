Gigi Hadid y Zayn Malik terminan su noviazgo

Los Ángeles, Estados Unidos

Gigi Hadid y Zayn Malik anunciaron el fin de su relación después de dos años de intenso noviazgo.



La inesperada noticia fue confirmada por ambas partes, pues tanto la modelo como el cantante publicaron un comunicado confirmando lo ocurrido.



"Los comunicados de ruptura suelen parecer impersonales porque realmente no hay una forma de poner en palabras lo que dos personas experimentan juntas con los años. No solo en la relación, pero en la vida en general", dice Gigi Hadid al inicio de su mensaje.



"Siempre estaré agradecida por el amor, el tiempo y las lecciones de vida que Z y yo compartimos. No quiero más que lo mejor para él y continuaré apoyándolo como amigo y como persona por la que siento mucho respeto y amor"; continúa la modelo en su publicación para sentenciar al final: "Para el futuro, lo que tenga que pasar, pasará".



El cantante por su parte se dedicó a recordar en tiempo que vivió con su pareja y escribió: "Gigi y yo tuvimos una significante, amorosa y divertida relación. Yo siento por ella respeto y adoración como mujer y como amiga. Ella tiene un alma increíble. Agradezco a nuestros fans por respetar esta difícil decisión y nuestra privacidad en estos momentos. Prefiero que se enteren por nosotros primero", se lee en la publicación del artista.