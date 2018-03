Camila Cabello provoca burlas por vestido rojo que usó en videoclip musical

Camila Cabello superó los seis millones de vistas con su nuevo tema “Never Be the Same”. Foto captura YouTube

Los Ángeles, Estados Unidos

El último video musical de Camila Cabello, “Never Be the Same”, le ha costado cientos de memes y burlas en las redes sociales.

El vestido rojo que usa al inicio del reciente tema le ha valido comparaciones con productos comestibles.

Aunque el tema, “Never Be the Same” (Nunca será lo mismo, en español), ya superó los seis millones de reproducciones y deja ver el profesionalismo de Camila Cabello, los detractores aprovecharon la oportunidad para burlarse de su look.

La exintegrante de Fifth Harmony derrocha sensualidad en cada toma, pero esto no evitó que muchos dieran rienda suelta a su imaginación.