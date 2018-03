J Balvin reconoce a las mujeres en el reggaetón y se refiere a Leslie Grace y Becky G

Ciudad de México, México

Para J Balvin, las mujeres no solo son admiradoras del reggaetón, hoy son también grandes exponentes del género.



“Me encanta lo que hace (Karol G)”, por ejemplo. “Es una hermana para mí, es una persona que amo y respeto y es muy exitosa”, dijo Balvin el viernes en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.



También destacó el trabajo de la brasileña Anitta, con quien interpreta el éxito “Downtown”, así como de Leslie Grace y Becky G.



“No hay tantas (mujeres) como hombres en el género, pero necesitamos muchas más mujeres para que la música siga expandiéndose por el mundo”, dijo el astro colombiano. “Es normal que haya pocas en el sentido de que son pocas las que se atreven a meterse dentro del género urbano, pero mira que las que lo están haciendo ahí están perfectas”.



El reggaetón ha sido señalado por algunas canciones que denigran al sexo femenino, pero Balvin dice que en los últimos años esto ha cambiado: “Las letras han evolucionado muchísimo. Al revés, todo es a favor de la mujer”.



“Está claro que las mujeres son las que más consumen reggaetón”, señaló. “Son felices escuchándonos y bailándonos, disfrutándolo”.



Recientemente Balvin realizó una sesión de fotos con la popular youtuber mexicana Yuya, especializada en moda y estilo de vida. El cantante, quien ha sido reconocido como un ícono de la moda y año pasado fue nombrado un embajador de la Semana de la Moda Masculina de Nueva York, también dijo que le gustaría colaborar con marcas de ropa.



El viernes llevaba pantalones a cuadros y una camiseta con una fotografía en blanco y negro de Michael Jackson, a quien reconoció como una inspiración: “Marcó historia. La música se divide antes y después de Michael Jackson”, apuntó.



Aprovechó la conferencia para felicitar al director galardonado con el Oscar Guillermo del Toro y destacó los logros en la cultura de los latinos, que el año pasado se vieron representados con el mega éxito “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee, así como con “Mi gente” del propio Balvin. Sin embargo, consideró que los latinos pueden destacarse desde una perspectiva universal.



“Creo que cada día se borra más la palabra latino y entramos en que somos seres humanos de la raza para el planeta”, dijo el colombiano. “No hay por qué haber una línea entre tú eres latino o tú eres americano, simplemente se ha demostrado que el talento no tiene raza ni género ni color, y eso es lo que está pasando con la música y con el arte”.



Pese que el reggaetón domina las listas de popularidad en la actualidad, Balvin volvió a enfrentar cuestionamientos sobre el valor de esta música durante su encuentro con la prensa.



“Valor histórico hay mucho: saber que es un género que empezó en los barrios de Puerto Rico y Panamá, de personas que no tenían otra opción que la violencia o andar en negocios que no tenían que estar”, señaló. “La música los ha salvado y ha permitido que se reivindiquen con la sociedad. Y saber que ahora somos grandes exponentes para el mundo de un ejemplo de trabajo, de disciplina, de buena vibra”.



En cuanto a detractores del género que escuchan reggaetón en silencio, dijo: “Esos tarde o temprano salen del clóset”.



Balvin adelantó que está preparando una colaboración con el exintegrante de One Direction Liam Payne, la cual estará lanzando en los próximos meses. Por lo pronto llevará su gira “Vibras” a la Arena Ciudad de México el 26 de mayo, tras sus exitosos conciertos en el Auditorio Nacional en 2017.



“Se necesita una gran responsabilidad para poder llegar a este lugar y creo que musicalmente estamos listos para poder dar un excelente show”, dijo Balvin. “Hay mucha música nueva, lo que permite que la gente cuando vaya vea un show totalmente diferente, más lo nuevo que vamos a montar”.



Para los fans de México planea grabar el concierto.

“La idea ... finalmente es demostrar el agradecimiento, la buena vibra que México me ha dado y cómo le abrió las puertas a un soñador que vino con el sueño de que el reggaetón siguiera creciendo”, manifestó Balvin.