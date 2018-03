Actriz mexicana Eiza Gonzalez reclama un protagónico de superhéroe para un latino

Tegucigalpa, Honduras

La actriz mexicana Eiza Gonzalez reclamó a través de sus redes sociales que no se tome en cuenta a actores y actrices latinos para los protagónicos de superhéroes en Hollywood.

La guapa chica de 27 años publicó varios tuits en su cuenta oficial, donde mostró su decepción al no sentirse representada como latina en este tipo de producciones cinematográficas.

"Espero que en mi vida pueda ver a un latino / latina o al menos a un inmigrante latino como un superhéroe. Es realmente triste ser una mujer mexicana y ver que estamos subrepresentados en ese universo por alguna razón extraña", escribió Gonzalez, originalmente en inglés.

Este es el tuit de la polémica de Eiza Gonzalez.

Eiza, quien recientemente estuvo presente en la 90 entrega de los premios Oscar y tuvo la oportunidad de presentar un premio, asegura que se deben abrir más puertas para los actores y actrices de habla hispana.

"Give Latinos at least just a chance -Denle a los latinos al menos una oportunidad-", pidió en otro tuit la guapa chica, quien utilizó los hashtags #Underrepresented e #InclusionRider para hacer notar su malestar.

Gonzalez ha sido noticia en la última semana cuando los cibernautas no perdonaron su atuendo en la alfombra de los Oscar y crearon decenas de memes burlándose del vestido amarillo que utilizó.